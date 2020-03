Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 03.04.202 um 22:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in die Mittelstraße alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und Kommandowagen zur Einsatzstelle aus. Unterstützt wurde die Feuerwehr von einem Rettungswagen aus Schwelm. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich und stellten fest, das aus einem defekten Blockheizkraftwerk Wasserdampf austrat. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben. Der Einsatz endete um 23:39 Uhr.

