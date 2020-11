Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Poser"-Fahrt endet mit Blutentnahme

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Nachmittag des 30.10.2020 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffälligen PKW auf der B 41 in Fahrtrichtung Nahbollenbach. Der Fahrzeugführer des gemeldeten Autos fuhr derart rasant durch einen Kreisverkehr, sodass eines der Hinterräder in der Luft stand. Ein anderes Mal räkelte er sich mit dem Oberkörper aus dem Fenster, um seinen lauten Auspuffgeräuschen zu lauschen. Durch die eingesetzten Streifen erfolgte letztendlich nach Feststellung des Honda Civic eine Verkehrskontrolle des jungen Fahrers. Die Folgemaßnahmen endeten auf der Dienststelle, wo dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss er sich einem Strafverfahren bezüglich einer Trunkenheitsfahrt stellen, da er zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand.

