POL-OG: Bühl, Vimbuch, Hatzenweier - Mehrere Einbrüche, Zeugen gesucht

Gleich dreimal gelang es bislang Unbekannten in Wohnungen im Raum Bühl/Ottersweier einzusteigen. So wurde zwischen vergangenen Freitag 15 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Bühler Kraftfeldstraße eingedrungen. Der oder die Langfinger hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt ins Wohnungsinnere. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. In der Straße "Hatzenweier" konnten Unbekannte am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 18 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe und anschließendem Entriegeln der Terrassentüre in ein Anwesen einbrechen. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am Donnerstag zwischen 17:40 Uhr und 20:35 Uhr in der Sandbachstraße in Vimbuch. Der vermutliche Eindringling soll hierbei auf einen sich im Erdgeschoss befindlichen Balkon gestiegen und sich durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in die Wohnung verschafft haben. Der dadurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden In allen drei Fällen wurden zwar diverse Räume nach Gegenständen durchwühlt, Beute konnte aber nie gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung zu setzen. /eb

