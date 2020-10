Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Verkehrsunfall

AppenweierAppenweier (ots)

Ein 42-Jähriger war am Donnerstagmorgen auf der A5 in Höhe Anschlussstelle Appenweier in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Gegen 9 Uhr wechselte der Kleintransporter-Fahrer vom linken Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen, nachdem er einen dort fahrenden Pkw überholt hatte. Nach ersten Ermittlungen scherte der Fahrer des Kleintransporters nach dem Überholvorgang mit geringem Abstand vor dem Pkw wieder ein und wechselte weiter und unvermittelt auf den rechten der drei Fahrstreifen. Vermutlich übersah er beim zügigen Fahrstreifenwechsel einen Lkw, der zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Streifen untwerwegs war, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß dieser Verkehrsteilnehmer kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Das überholte Fahrzeug auf der mittleren Spur blieb unbeschädigt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell