Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Raub verletzt

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagnachmittag offenbar Opfer eines Raubes. Die Hintergründe der sich gegen 17.45 Uhr zugetragenen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Schlossergasse sind noch unklar. Fest steht, dass ein 16-Jähriger vermutlich im Zuge eines Streits den Schlüsselbund und Gelbeutel des Mannes entwendet und ihn mit Schlägen dabei verletzt haben soll. Das Opfer wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

