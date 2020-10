Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck, Oppenau - Unter Drogeneinfluss

Kappelrodeck, OppenauKappelrodeck, Oppenau (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstag standen zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 19 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 20-Jährigen Autofahrer in der Richard-Lenk-Straße. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Heranwachsende unterer dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen 16.30 Uhr wurde ein 27-jähriger BMW-Fahrer in der Straße "Bärenbach" in Oppenau einer genaueren Überprüfung unterzogen. Während der Kontrolle durch Beamte des Polizeipostens Oberkirch ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Des Weiteren stellte sich heraus, dass gegen den Autofahrer eine Fahrerlaubnissperre bestand. Nun erwarten beide Fahrzeuglenker unangenehme Post.

