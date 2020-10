Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental- Mehrere Anzeigen

Baden-Baden, LichtentalBaden-Baden, Lichtental (ots)

Nach ersten Ermittlungen dürfte das aggressive Verhalten eines Fußgängers gegenüber einem Autofahrer am späten Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße geführt haben. Nach Eintreffen einer Streifenbesatzung gegen 23:15 Uhr konnten die Beamten den Auslöser für das Verhaltens des 30-Jährigen weiterhin nicht ausfindig machen. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Auftretens, welches die polizeiliche Arbeit massiv störte, wurde der 30 Jahre alte Mann schließlich durch die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Gewahrsam genommen. Hierbei äußerte er ihnen gegenüber mehrere Beleidigungen. Im Rahmen einer auf dem Polizeirevier stattfindenden Durchsuchung konnte im Besitz des Mannes eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch in der Gewahrsamszelle beruhigte sich der unfreiwillige Gast nicht und ließ seiner Stimmung freien Lauf. Er beschädigte eine dort befindliche Matratze und zog sich bei Schlägen gegen die massive Einrichtung leichte Verletzungen zu. Medizinische Probleme des Mannes führten anschließend zu einem Aufenthalt in einem Krankenhaus. Den mutmaßlichen Aggressor erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln. /eb

