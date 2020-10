Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zunsweier - Noch unklar -Nachtragsmeldung-

Offenburg, ZunsweierOffenburg, Zunsweier (ots)

Nach dem Auffinden einer Leiche am Montagnachmittag in einem Haus in Zunsweier geben die Todesumstände der Person nach wie vor Rätsel auf. Die bisherigen Ergebnisse der Obduktion lassen derzeit noch keinen Schluss auf die Todesursache zu. Weitere Untersuchungen hierzu sowie ein molekulargenetischer Abgleich zur Bestätigung der Identität des Leichnams dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Untersuchungen werden aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche infolge einer längeren Liegezeit deutlich erschwert.

Der Hinweisgeber sowie weitere Personen aus der Nachbarschaft haben sich nach bisherigen Erkenntnissen schon frühzeitig Sorgen um das Wohlergehen der verschwundenen 71-jährigen gemacht, wurden aber von ihrem persönlichen Umfeld immer wieder mit Erklärungen beruhigt. Am Sonntagabend begab sich ein Nachbar schließlich zur Polizei und schilderte seine Bedenken. Am Montag wurde daraufhin das Wohnhaus aufgrund eines richterlichen Beschlusses von Beamten der Kriminalpolizei durchsucht, welche den Leichnam entdeckten. Zum Umfeld der 71 Jahre alten Frau sind derzeit noch etliche Fragen offen, so dass aufgrund der anstehenden, umfangreichen Ermittlungen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde.

Ursprungsmeldung vom 26.10.2020, 20:28 Uhr

POL-OG: Offenburg/Zunsweier - Noch unklar

Offenburg Aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft begannen am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr die Nachforschungen zu dem Aufenthaltsort einer Seniorin. Nachdem die ältere Dame über mehrere Wochen weder telefonisch erreicht noch von ihrem persönlichen Umfeld angetroffen werden konnte, ergab eine Überprüfung der Wohnanschrift durch die Polizei am Montagnachmittag Gewissheit.

Die Beamten konnten in der Wohnung einen Leichnam feststellen. Mit Unterstützung der Kriminaltechnik und der Rechtsmedizin wird die Identität und die Umstände, die zum Tod geführt haben, untersucht. Ob es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

