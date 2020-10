Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

BühlBühl (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Die 51-Jährige verließ mit ihrem Wagen einen Parkplatz und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den gleichaltrigen Fahrradfahrer, der verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Eisental unterwegs war. Dieser zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum verbracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. /eb

