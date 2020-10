Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Sachbeschädigung an PKW

Ersten Erkenntnissen zufolge zerkratzte ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag die gesamte Karosserie eines silbernen Opel Corsa. Dieser war in der Oberndorfer Straße, auf Höhe des dortigen Kinderspielplatzes, ordnungsgemäß abgestellt. Nur wenige Tage zuvor soll es zu einem gleichgelagerten Vorfall an demselben Wagen gekommen sein. Laut Zeugenangaben wurde ein Kind im Bereich des Autos wahrgenommen. Der bislang entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim unter der Telefonnummer: 07222 47002 in Verbindung zu setzen.

