Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäude in Brand

LahrLahr (ots)

Zu einem Brand kam es am Mittwochnachmittag auf einem Gelände in der Heiligenstraße. Dort stand gegen 16:40 Uhr ein leerstehendes Gebäude in Flammen. Durch die einschreitenden Wehrleute konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ob eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist ebenso noch unklar. Anwohner konnten diese dabei beobachteten, wie sie sich nach Ausbruch des Feuers von dem Anwesen entfernten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 von Beamten des Polizeireviers Lahr entgegengenommen.

/lw

