POL-OG: Kippenheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Beamte des Polizeireviers Lahr wurden in der Nacht auf Donnerstag auf den Audi eines 20-Jährigen aufmerksam. Dieser war mit eingeschaltetem Warnblinker neben der B3 abgestellt. Der Audi-Lenker gab an, gegen 3 Uhr auf der B3 von Kippenheim kommend in Richtung Lahr unterwegs gewesen zu sein, als ihm Rehe vor das Fahrzeug gesprungen sein sollen. Infolge eines Ausweichmanövers geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen und überfuhr ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Der Audi des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeirevier Lahrs, stellten diese fest, dass der Unfallverursacher mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der 20-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

