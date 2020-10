Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Nach Unfall leicht verletzt

HausachHausach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag am Gustav-Rivinius-Platz. Gegen 15:35 Uhr wollte ein 17-Jähriger mit seinem Roller auf die Straße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den Volkswagen eines 44-Jährigen, weshalb es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu. Diese wurden von Rettungskräften behandelt und der Rollerfahrer zur ambulanten Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

