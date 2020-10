POL-NMS: 201009-1-pdnms Erfolgreicher Einsatz gegen den Drogenhandel

Polizeidirektion Neumünster

Nach über einem Jahr Ermittlungen und akribischer Kriminalarbeit ist es der Neumünsteraner Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Kiel am 01.10.2020 mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg und auch der Schweiz gelungen, einen spektakulären Drogenhandel endgültig zu unterbinden und große Mengen an Drogen sicherzustellen. Die Ermittlungen ins Rollen brachte eine Verkehrskontrolle im August 2019, bei dieser Kontrolle wurde ein 30 jähriger Mann aus Neumünster kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden bei dem Neumünsteraner insgesamt zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Bei weiteren Ermittlungen rückten schnell weitere Personen aus dem Drogenmilieu in den Focus der Kriminalpolizei. Unter anderem ein 39 jähriger Mann aus Hamburg, ein 24 jähriger Mann aus Melsdorf bei Kiel sowie ein 41 jähriger Mann aus Kiel. Neben diesen vier Männern, die alle am 01.10.2020 festgenommen und dem Gefängnis zugeführt werden konnten, waren auch noch weitere Personen beteiligt. Neben dem umfangreichen Drogenhandel betrieben die Personen auch noch zwei professionelle Marihuana Plantagen. Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion wurden schließlich in Wohnungen in Neumünster, Kiel, Melsdorf und Hamburg ca. 12 kg Amphetamin, ca. 12 kg Marihuana, ca. 1,4 kg Kokain, ca. 200 Ecstasy Tabletten, ca. 75.000 Euro Bargeld, zwei Fahrzeuge, eine scharfe Schusswaffe und diverse waffenähnliche Gegenstände und zwei Cannabis-Plantagen aufgefunden und sichergestellt.

