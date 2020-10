Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201006-3-pdnms Zeugenaufruf, Bendorf

Bendorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bendorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Nach dem es bereits zu mehreren Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit dem Maishäckseln gekommen ist, bittet die Polizei um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten führen. Der oder die Täter bringen Metallteile an den Maispflanzen an. Beim Erntevorgang wird das Metallteil ebenso wie die Maispflanzen von dem Mähdrescher eingezogen. Das Metallteil beschädigt dadurch mehrere Teile des Arbeitsgerätes wie die Messertrommel oder den Gegen-schneider. Die Schadenshöhe liegt dabei jeweils im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Hanerau-Hademarschen unter Tel.: 04872/2110 oder über den Notruf 110.

