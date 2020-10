POL-NMS: 201005-2-pdnms - Update - jetzt mit Tatzeitangabe

Polizeidirektion Neumünster

Festnahme von drei Einbrechern in Neudorf-Bornstein

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge vier maskierte Männer an einem Einfamilienhaus im Gärtnerweg in Neudorf-Bornstein am 05.10.2020 gegen 10.15 Uhr feststellte, die da offensichtlich nicht hingehörten, rief der Zeuge die Polizei an. Als die erste Streifenwagenbesatzung im Gärtnerweg eintraf, flüchteten die vier Täter über die B 76 bis zu einem Bauernhof. Mittlerweile waren weitere Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber in der Fahndung involviert und konnten schließlich zwei Einbrecher am Bauernhof festnehmen. Ein Diensthundeführer konnte schließlich in einem Knick, an den Gleisen die im Nahbereich verlaufen, einen weiteren Einbrecher festnehmen. Der vierte Täter konnten trotz intensiver Suche nicht mehr gefunden werden. Die drei 31, 37 und 45 Jahre alten Täter wurden dem Polizeigewahrsam in Kiel zugeführt. Während der Fahndung nach den Tätern musste die Bahnstrecke im Bereich Neudorf-Bornstein gesperrt werden.

