Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201006-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Bereits am 24.09.2020 gegen 13.15 Uhr kam es zwischen zwei Fahrradfahrern zu einem Zusammenstoß auf dem Radweg des Hansaring. Ein ca. 10 Jahre altes Mädchen befuhr den Verbindungsweg zwischen der Mozartstraße und dem Hansaring in Richtung Hansaring. Ein 16 jähriger junger Mann war zeitgleich mit seinem Fahrrad ebenfalls auf dem Radweg vom Hansaring, aus Richtung Roonstraße kommend in Richtung Stadtpark, unterwegs. An der Stelle, wo der Verbindungsweg von der Mozartstraße auf den Hansaring trifft, kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Das ca. 10 jährige Mädchen, bekleidet mit einer schwarz-weißen gestreiften Hose, blutete wohl leicht an der Lippe, sagte aber, dass es ihr gut gehen würde und fuhr im Anschluss weg. Der 16 jährige junge Mann spürte auch erst später einen Schmerz und begab sich zu einem Arzt und anschließend zur Polizei. Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht jetzt nach dem ca. 10 Jahre alten Mädchen. Weiter werden auch Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-945-1336.

