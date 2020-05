Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle bringt Vielzahl von Verstößen zu Tage

Neuwied (ots)

Am Sonntag, 03.05., gegen 14:50 Uhr, im Mittelweg in Neuwied, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Neuwied ein PKW mit drei jungen Männern angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurden beim 28jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für Drogenbeeinflussung festgestellt. Die Durchführung eines freiwilligen Drogenschnelltest wurde abgelehnt, daher wurde eine Blutprobe durchgeführt. Der Mann gab im Laufe der Kontrolle falsche Personalien an, die Identität konnte letztlich jedoch geklärt werden. Hierbei zeigte sich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei einem 32jährigen Mitfahrer wurde im Rahmen der Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die dritte Person, ein 27jähriger Mitfahrer, führte neben einer geringen Menge Kokain und Marihuana einen hohen 4-stelligen Bargeldbetrag mit sich. Da die (legale) Herkunft des Geldes und die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurde das Geld sichergestellt. Gegen alle drei Fahrzeuginsassen wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

