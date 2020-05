Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tatort und Eigentümer gesucht

Bad Hönningen (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Bad Hönningen fanden Linzer Polizisten am 18.04.2020 in einer Wohnung ein Damen E-Bike vor, zu dem der Wohnungsinhaber keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, so dass das Fahrrad präventiv sichergestellt wurde. Bisherige Recherchen der Polizei zu den Umständen und dem Eigentümer des Fahrrades verliefen negativ. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein anthrazit-farbenes Damenrad der Marke VeloDeVille. Von daher bittet die Polizeiinspektion Linz um sachdienliche Hinweise.

