Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Ein 41-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Sonntag, den 03.05.2020, gegen 06:19 Uhr in Mudersbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Fremdschaden wird auf ca. 1.700 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des 41-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Der 41-Jährige hatte die Bundesstraße 62 aus Richtung Siegen kommend befahren. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam der 41-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausecke. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Seinen nicht mehr fahrbereiten Pkw lies er zurück. Der Pkw wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. An der Unfallstelle soll noch ein Fahrzeug der Bäckerei Pieroth gewesen sein. Der Fahrer des Fahrzeugs wird als Zeuge benötigt und wird gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

