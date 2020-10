Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201008-1-pdnms B 77, Kanaltunnel Rendsburg nach Unfall voll gesperrt

Rendsburg (ots)

Am 08.10.2020 gegen 13.00 Uhr kam es am Kanaltunnel in Rendsburg, B 77, zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer stieß mittig im Tunnel im Gegenverkehr mit einem LKW Fahrer zusammen. Derzeit sind beide Röhren voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Zur Schadenshöhe und zu Verletzungen der beteiligten Fahrer ist derzeit noch nichts bekannt und wird ggf. nachberichtet.

