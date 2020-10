Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb macht Beute

Aus einer Handtasche schnappte sich ein Dieb am Dienstag in Ulm einen Geldbeutel.

Ulm (ots)

Die Seniorin befand sich am gegen 17 Uhr beim Einkaufen in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. In einer Tasche befand sich ihre Geldbörse. In einem unbeobachteten Moment langte der Dieb in die Tasche und schnappte sich die Geldbörse. Unerkannt flüchtete er mit seiner Beute.

Jetzt ermittelt die Polizei. Die rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, auch nicht kurz. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de.

