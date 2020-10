Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen am Mittwoch in Ehingen einen Fußgänger.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 54-Jähriger in der Max-Planck-Straße. Der Fahrer des BMW bog nach links in die Heisenbergstraße ab und übersah den 37-jährigen Fußgänger. Der überquerte gerade die Heisenbergstraße. Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. An dem BMW entstand kein Schaden.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Regeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein. Jede kurze Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise gibt es unter: www.gib-acht-im-verkehr.de.

