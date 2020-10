Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Fahrstreifen nicht aufgepasst

Am Montag verursachte ein VW Fahrer in Ulm einen Unfall und fuhr weiter.

Kurz vor 18 Uhr standen der Fiat und der Opel in der Basteistraße und warteten an der roten Ampel. Sie wollten nach links in die Münchner Straße abbiegen. Rechts von ihnen stand ein VW Bus auf der Geradeausspur. Als die Ampel auf grün schaltete fuhren die Autos an. Der unbekannte Fahrer des VW wechselte unerwartet verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links. Die 29-jährige Opel Fahrerin musste um einem Unfall zu vermeiden stark bremsen. Der hinter ihr fahrende 62-Jährige mit seinem Fiat konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr dem Opel in das Heck. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. An dem Opel und Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unfallverursacher. Der soll mit einem blau-grünen VW Bus mit Heidenheimer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm (Tel. 0731/188-1111) zu melden.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

