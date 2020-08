Polizei Wuppertal

POL-W: RS Junger Mann mit Fahrzeug überfordert - Unfall mit hohem Sachschaden in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 22.08.2020, gegen 01:20 Uhr, kam es in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 27-Jähriger verlor bei dem Versuch, einen hochmotorisierten BMW an der Blumenstraße umzusetzen die Kontrolle über das Fahrzeug. Nachdem er stark beschleunigte, prallte er gegen einen Begrenzungspoller und eine Hauswand. Teile der Hauswand brachen dadurch heraus. Im Inneren des Hauses kam es zu Schäden an der Heizungsanlage. Es entstand ein Sachschaden von circa 60.000 Euro. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des jungen Mannes wurden beschlagnahmt.(sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell