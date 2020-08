Polizei Wuppertal

POL-W: Brand in der Germanenstraße

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Germanenstraße kam es am 20.08.2020, um 23:15 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Vermutlich durch einen technischen Defekt entwickelte sich ein Feuer. Die Löschversuche des Bewohners (77) sowie eines herangeeilten Nachbarn (33) blieben erfolglos, so dass die Feuerwehr den Brand löschen musste. Der Nachbar zog sich bei den Löschversuchen eine Rauchgasintoxination zu und wurde ebenso wie der 77-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen neun Bewohner des Hauses blieben allesamt unverletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 bis 50.000 Euro. (jb)

