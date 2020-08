Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fußgänger angefahren und verletzt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 19.08.2020, um 18:13 Uhr, kam es auf der Focher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Ein 75-jähriger Solinger fuhr auf der Focher Straße in Richtung Solingen-Wald, als er an der Einmündung Carl-Ruß-Straße, einen Fußgänger (Solinger, 69) auf dem Überweg zu spät sah. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel zu diesem Zeitpunkt grün. Die eingeleitete Bremsung konnte eine Kollision nicht verhindern. Der 69-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Ein sichtbarer Sachschaden entstand am grauen Renault Kadjar des 75-Jährigen nicht. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell