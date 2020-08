Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer in Solingen angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Solingen, am 15.08.2020, gegen 18:00 Uhr, bei dem sich ein Radfahrer eine Verletzung zuzog, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 18-Jähriger fuhr auf der Hasselstraße in Richtung Cronenberger Straße, als vom linken Fahrbahnrand ein Fahrzeug in dieselbe Fahrtrichtung anfuhr. Dabei kam es zu einer leichten Berührung zwischen Auto und Radfahrer und der junge Mann kam zu Fall. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen eine leichte Verletzung zu. Das Auto entfernte sich in Richtung Cronenberger Straße ohne anzuhalten. Es soll sich um einen weißen Mercedes mit einem Kennzeichen der Stadtkennung "WI" handeln. Am Steuer befand sich eine Frau mit längeren, braunen Haaren. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

