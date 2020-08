Polizei Wuppertal

POL-W: W - Räuberischer Diebstahl in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Ronsdorfer Straße kam es am 20.08.2020, um 9:25 Uhr, zu einem Raubgeschehen. Während drei Handwerker in der Straße arbeiteten, wollten zwei Männer aus dem geparkten und nicht verschlossenen Firmenfahrzeug einen Rucksack entwenden. Dies bemerkte einer der drei Arbeiter und wurde in der Folge mit einem Messer bedroht. Die Täter flüchteten mit dem Rucksack, indem sich zwei Mobiltelefone befanden. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 1,80m - 1,90m groß - Schlank - Bart - Schwarze Tasche Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

