Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer übersah am Dienstag beim Rückwärtsfahren in Herbrechtingen eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr war der 36-jähriger Autofahrer in der Lange Straße unterwegs. Dort hielt er mit seinem Opel an und fuhr rückwärts, weil er in einer Hofeinfahrt wenden wollte. Dabei übersah er eine Seniorin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Bei älteren Menschen umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Damit alle sicher ankommen.

