Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200727.2: Brunsbüttel: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Brunsbüttel (ots)

Am 27.07.2020, gegen 10.50 Uhr, kam es in der Koogstraße in Brunsbüttel zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der 18 jährige Radfahrer befuhr offensichtlich rechtswidrig den rechten Gehweg der Koogstraße in Richtung Schleusen. Eine 44 jährige Brunsbüttlerin kam zu Fuß aus der Langen Reihe. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beiden, bei dem die 44 jährige zu Boden gerissen wurde. Die Frau wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Klinikum Brunsbüttel gebracht. Der Radfahrer blieb unverletzt und wird sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

