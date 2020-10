Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradeigentümer gesucht

Nach der vorläufigen Festnahme dreier mutmaßlicher Fahrraddiebe am frühen Freitagmorgen im Bereich des Busbahnhofs suchen die Ermittler des Polizeireviers Offenburg nun nach den Eigentümern der von den 18- und 19-Jährigen mitgeführten und von den Beamten sichergestellten Velos. Es handelt sich hierbei um ein graues Herrentrekkingrad der Marke "Staiger", vermutlich Typ "New York", mit auffälligem Gepäckträger; ein orange lackiertes Damenrad mit einer auffälligen orangenen Hinterradverkleidung und einem Fahrradkorb an der Lenkerstange sowie ein graues Herrenmountainbike mit weiß-grau-grünem Schriftzug um den Bereich des Rahmens. Die Eigentümer oder wer Hinweise zu deren Identität geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg. /eb

