Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Daun (ots)

Am Samstagmittag kam es in der Leopoldstraße in Daun, Höhe Einfahrt Kino-Parkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen graufarbenen Pkw ordnungsgemäß in der Leopoldstraße geparkt. Ein Streckenposten der Vulkan-Bike Veranstaltung konnte dann beobachten, wie ein dunkelfarbener Pkw mit Fahrradträger am Heck rückwärts aus dem Parkplatzgelände herausfuhr und hierbei gegen den Pkw des Geschädigten stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich an-schließend von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunkelfarbenen Pkw der Marke BMW handeln. Die Zahlenkombination am Kennzeichen soll 500 lauten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

