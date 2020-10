Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Handwerker

Hamm-Heessen (ots)

Diverse Schubladen durchwühlten zwei Betrüger am Freitag, 2. Oktober, gegen 11 Uhr, in der Wohnung einer 78-jährigen.

Vor der Haustür der Hammerin in der Augustin-Wibbelt-Straße stand am Freitag ein angeblicher Handwerker, der aufgrund eines Rohrbruchs im Nachbarhaus die Wasserleitungen der Seniorin kontrollieren wollte. Die aufmerksame Bewohnerin bemerkte, wie während des Gesprächs eine weitere Person in ihre Wohnung kam und sich vor ihr versteckte. Umgehend forderte sie beide auf, die Wohnung zu verlassen.

Durch die Betrüger wurden mehrere Schubladen im Wohnzimmer geöffnet, Beute konnten die Unbekannten jedoch nicht machen.

Der falsche Handwerker ist zirka 1,80 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, hat eine kräftige Statur und mittelblonde Haare. Er war bekleidet mit einem dunklen Pullover, einer Jeanshose und Arbeitsschuhen.

Der zweite Mann, der sich in der Wohnung versteckte, ist zirka 1,75 Meter groß und ebenfalls 35 bis 45 Jahre alt. Er hat blonde Haare, eine schlanke Statur und gebräunte Haut.

Wenn sie Hinweise zu den Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Hamm unter der Rufnumer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Die Polizei Hamm rät daher eindringlich: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.(mg)

