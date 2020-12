Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Gegen den Baum geprallt

DuisburgDuisburg (ots)

Eine 41-jährige Polo-Fahrerin ist am Mittwochmorgen (2. Dezember, 8:30 Uhr) aus ungeklärter Ursache auf der Straße "Am Zentralfriedhof" von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zeugen hatten den Wagen am Straßenrand gesehen und die Rettungskräfte gerufen. Sanitäter brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

