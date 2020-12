Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Autofahrer nach Zusammenstoß mit 13-jähriger Fußgängerin gesucht

DuisburgDuisburg (ots)

Wegen eines Unfalls auf dem Schulweg rückte am Dienstag (1. Dezember) eine Streife der Wache Meiderich aus. Eine 13-Jährige erzählte den Beamten, sie sei gegen 8:50 Uhr auf der Vohwinkelstraße von einem BMW übersehen worden. Als sie in Höhe des Graffititunnels an der Werderstraße die Fahrbahn überquerte, habe der Autofahrer zeitgleich gewendet und sie mit dem Heck am Oberschenkel getroffen. Sie sei nicht gestürzt. Der Unbekannte sei in Richtung Herwarthstraße davongefahren, ohne nach ihr zu sehen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen wegen Schmerzen am Oberschenkel in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht nun den beteiligten Autofahrer und bittet ihn, sich bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Unter der Rufnummer 0203 2800 nimmt die Polizei Duisburg Hinweise entgegen.

