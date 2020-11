Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kleidung gestohlen

MeppenMeppen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag Bekleidungsstücke aus einem Geschäft an der Bahnhofstraße gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 14.00 Uhr. Der Täter steckte das Diebesgut in eine Tasche und verließ anschließend das Geschäft. Als die Warensicherungsanlage auslöste, flüchtete er in Richtung Einkaufspassage. Das Diebesgut im Wert von knapp 700 Euro ließ er zurück. Der Mann war zwischen 20-25 Jahre alt und trug eine weiße Jacke. Bereits am Montag letzter Woche hatte der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes in dem Geschäft zugeschlagen und gegen 13.10 Uhr zwei Jacken entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

