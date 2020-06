Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200630-1-pdnms Vermisste Person in Neumünster

Neumünster (ots)

Seit dem 24.06.2020 wird der 55 jährige Lothar Müller aus Neumünster vermisst. Herr Müller dürfte wahrscheinlich mit einem schwarzen Motorroller mit dem grünen Versicherungskennzeichen 983 UVK unterwegs sein. Herr Müller gilt als zuverlässige Person und ist am 24.06.2020 nicht mehr zur Arbeit erschienen. Zuletzt gesehen wurde Herr Müller am 22.06.2020. Wer hat Herrn Müller seit dem 22.06.2020 gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Herrn Müller machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder an die 110. Bei Bedarf kann ich Lichtbild von Herrn Müller angefordert werden.

