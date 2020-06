POL-NMS: 200629-2-pdnms Bargeld verloren in Eckernförde, Polizei sucht Finder

Polizeidirektion Neumünster

Ein 61 jähriger Mann hatte sich 1000 Euro Bargeld am Geldautomaten in der Kieler Straße 1, dortige Fördesparkasse, in Eckernförde am 24.06.2020 gegen 10.55 Uhr, abgehoben. Nachdem der Automat ihm 20 X 50 Euroscheine ausgezahlt hatte, ging der Mann wieder zu seinem Auto in der Ottestraße, Höhe des dortigen Restaurants. Beim Einsteigen in sein Auto muss ihm das Geldbündel aus der Hosentasche gerutscht sein. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt den " ehrlichen " Finder und hofft, dass dieser das gefundene Geld an einer Polizeidienststelle abgibt.

