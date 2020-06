POL-NMS: 200628-2-pdnms. Sprengung eines Fahrkartenautomaten.

Polizeidirektion Neumünster

Am 28.06.2020 gegen 01:45Uhr haben zwei unbekannte Personen versucht einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Flintbek zu sprengen.

Ein Anwohner war gegen 01:45 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Der Hinweisgeber konnte noch sehen, wie zwei männliche Personen zunächst fußläufig flüchteten, und dann in einem silbernen Mercedes Coupé älteren Baujahres davonfuhren. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher, so scheint es, sind die Täter ohne Beute geflüchtet. Am Automaten entstand ein Totalschaden.

