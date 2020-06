POL-NMS: 200626-2-pdnms Durchsuchungen von Wohnungen nach Raub auf Tankstelle

Polizeidirektion Neumünster

Nach dem Raub auf eine Tankstelle in Neumünster am 19.06.2020 konnten drei Tatverdächtige durch die Kriminalpolizei Neumünster ermittelt werden. Am heutigen frühen Morgen wurden dann die Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der 15, 17 und 18 jährigen Tatverdächtigen vollstreckt. Alle drei Personen konnten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Im Zuge der Durchsuchung konnte eine nicht scharfe Schusswaffe, ein Messer sowie diverse Bekleidungsstücke aufgefunden werden. Die drei Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

