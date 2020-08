Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kantine

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben in einer Kantine einen Tresor aufgebrochen sowie Trink- und Wechselgeld gestohlen.

Die Kantine in einem Bürogebäude am Refrather Weg war Ziel von Dieben in der Zeit vom 05.08. (19:00 Uhr) und 06.08. (06:00 Uhr). Der Leiter des Unternehmens hatte morgens die Räume betreten und sofort gesehen, dass die Eingangstür aufgebrochen worden war. Sein zweiter Blick fiel in den Schrank. Der dort installierte Tresor war offensichtlich mit einer Flex geöffnet worden. Die Einnahmen von einigen hundert Euro fehlten. Auch das Wechselgeld aus der Registrierkasse und die Trinkgelder hatten die Einbrecher mitgenommen.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Diese Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

