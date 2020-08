POL-RBK: Burscheid - Person vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Person vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Dienstag (04.08.) wird der 57-jährige Karsten H. vermisst. Der Burscheider verließ um 05:45 Uhr sein Haus in der Königsberger Straße, um auf die Arbeit nach Solingen zu fahren. Dort kam der 57-Jährige allerdings nicht an. Letztmalig wurde der Burscheider um 07:59 Uhr an einer Tankstelle in der Brückenstraße in Leichlingen gesehen.

Der Vermisste ist circa 160 cm groß und von sehr kräftiger Statur. Er hat kurze bis gar keine Haare und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein rotes Polo-Hemd mit hellrotem Kragen, eine dunkle Hose und beige-graue Sandalen. Vermutlich hat der Vermisste Gehhilfen dabei. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grauen Nissan Tiida mit dem amtlichen Kennzeichen GL-BL 8557 unterwegs.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Karsten H. machen? Wo wurde er noch gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0 entgegen. (ma)

