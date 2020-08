Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnung durchwühlt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses ist am Mittwoch aus dem Urlaub zurückgekehrt und musste erst einmal aufräumen. Einbrecher hatten alles durchwühlt.

Bevor die Geschädigte in Urlaub fuhr, bat sie ihre Nachbarin die Blumen in ihrem Garten an der Nittumer Straße zu gießen.

Als sie am Mittwoch (05.08.) gegen 17:30 Uhr zurückkehrte, fand sie alle Schränke und Schubläden offen vor. Unbekannte hatten die Terrassentür aufgebrochen und das komplette Haus durchwühlt. Ein Tresor (50 x 50 cm), in dem sich lediglich das Scheckheft eines Autos befand, fehlte komplett.

Die Tatzeit liegt zwischen dem 04.08. (17:00 Uhr) und dem 05.08. (17:30 Uhr). Zeugen, die in dieser Zeit etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell