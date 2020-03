Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Festnahme nach Kellerbrand in Konz

Konz (ots)

Die Polizei hat heute Morgen, 4. März, einen Mann und eine Frau in Tawern festgenommen. Der 39-jährige Mann steht im Verdacht, am 9 Februar 2020 einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Konz-Karthaus gelegt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen haben die Polizei auf die Spur des 39-Jährigen geführt. Demnach soll der Mann zuvor in dem Haus in Konz gelebt haben, in dem er im Februar das Feuer gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Trier hatte einen Haftbefehl gegen den 39-Jährigen erlassen. Der Mann und seine 36-jährige Partnerin konnten am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen von Spezialkräften in Tawern festgenommen werden. Die Frau ist mittlerweile wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der 39-Jährige soll Morgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell