Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - "Falscher" Mitarbeiter vom Wasseramt unterwegs

Rösrath (ots)

Ein angeblicher Arbeiter hat sich betrügerisch Zutritt zur Wohnung einer 83-Jährigen verschafft und ihr Schmuck und Bargeld gestohlen.

Gestern (19.03.) gegen 18.00 Uhr bemerkte die Rentnerin beim Aufräumen, dass Schmuck und Bargeld aus ihrer Wohnung verschwunden waren. Sie dachte sofort an einen Einbruch und verständigte die Polizei. Doch die Beamten konnten in der Wohnung, im Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße keine Aufbruchspuren entdecken. Im Gespräch erwähnte die 83-Jährige dann, dass es gegen 15.30 Uhr geklingelt habe. Ein Mitarbeiter vom Wasseramt habe den Wasserdruck auf sämtlichen Wasserhähnen überprüfen wollen. Dazu hat sie den Mann, der einen Ausweis ohne Bild zeigte, in die Wohnung gelassen. Sie war mit ihm zu jedem Wasserhahn gegangen und gemeinsam hat man die Hähne auf und zu gemacht. Nach 5 Minuten war man fertig und der Mann verschwand wieder. Vermutlich hat der Täter die Wohnungstür hinter sich nicht geschlossen und einen zweiten Täter so in die Wohnung gelassen. Während die Rentnerin glaubte, mit dem Arbeiter alleine zu sein, konnte der zweite Täter Schränke und Schubläden durchsuchen.

Die Rentnerin kann den Mann, der sich als Arbeiter ausgab, wie folgt beschreiben: Er war etwa 35 bis 45 Jahre alt. Er wird auf 165 cm geschätzt bei kräftiger Statur. Er hatte einen bräunlichen Teint, dunkles, volles Haar und einen runden Kopf. Der Mann trug einen blauen Pullover, eine dunkel blaue Hose (evtl. Jogginghose) und sprach klares akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die den Täter gesehen haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

