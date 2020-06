Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unvorsichtig den Fahrstreifen gewechselt - zwei Leichtverletzte - 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch um 14.30 Uhr an der Kreuzung Casterfeldstraße/Helmerstraße. Ein 70-jähriger BMW-Fahrer aus Bensheim war auf der Linksabbiegespur stadtauswärts unterwegs und wechselte auf den mittleren Geradeausfahrstreifen. Dies hatte zur Folge, dass er mit dem Skoda eines 51-jährigen Fahrers aus Mannheim kollidierte. Bei dem Unfall wurde die 66-jährige Beifahrerin im BMW sowie der 51-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

