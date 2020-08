Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Senior übersieht beim Abbiegen Mutter mit Kind

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach hat am Mittwochnachmittag (05.08.) eine Radfahrerin übersehen.

Der Senior war gegen 14:20 Uhr auf der Odenthaler Straße in Richtung Voiswinkel unterwegs. An der Kreuzung Theodorstraße/Jägerstraße wollte er nach rechts auf die Theodorstraße abbbiegen. Der Golf-Fahrer ließ zunächst mehrere Fußgänger passieren und fuhr dann an.

Dabei übersah er eine 35-jährige Odenthalerin, die in gleicher Richtung auf dem Geh-/Radweg fuhr. Die Odenthalerin stürzte zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter - die im Kindersitz saß - auf die Straße. Der 83-Jährige lenkte nach der Kollision nach links und prallte mit dem Golf vor einen Ampelmast.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus; Mutter und Tochter wurden in einem Leverkusener Krankenhaus versorgt. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle Beteiligten leichtverletzt.

Der VW wurde bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf gut 5.000 Euro geschätzt. (rb) Anlage: -1- Foto

