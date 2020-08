Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei schwerverletzte Radfahrer in Herkenrath

Bergisch Gladbach (ots)

Gleich zwei Fahrradfahrer sind am Dienstag (04.08.) in Herkenrath schwer verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich am Morgen gegen 08:00 Uhr auf dem Braunsberg. Ein 30-jähriger Odenthaler war mit seinem Suzuki von Spitze in Richtung Moitzfeld unterwegs. Im Bereich der Unfallstelle, wo aktuell eine Baustellenampel eingerichtet ist, wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein Autofahrer und der Fahrer eines Kleintransporters ließen ihm eine Lücke auf dem anderen Fahrstreifen. Als der 30-Jährige abbog, sah er im letzten Augenblick einen von rechts kommenden 26-jährigen Radfahrer aus Kürten, der auf dem Radweg in Richtung Spitze fuhr. Der Radfahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte aber den Unfall nicht verhindern.

Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den Schwerverletzten in eine Kölner Unfallklinik. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Auch der zweite Radunfall ereignete sich beim Abbiegen. Eine 22-jährige Fiat-Fahrerin aus Köln war gegen 17:45 Uhr auf der Straße Straßen in Richtung Moitzfeld unterwegs. In Höhe des Getränkemarktes hörte sie nach eigenen Angaben ein ungewöhnliches Geräusch von ihren Reifen und bog auf den Parkplatz ab. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 17-jährigen Pedelec-Fahrer, der ordnungsgemäß den Radweg benutzte.

Auch der Jugendliche aus Bergisch Gladbach erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam zur Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (rb)

