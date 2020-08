Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Funkenhof und Voiswinkel

Odenthal (ots)

Bei einem Motorradunfall sind am späten Dienstagabend (04.08.) drei Menschen verletzt worden.

Ein 52-jähriger Bergisch Gladbacher war gegen 21:30 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße von Funkenhof bergauf in Richtung Voiswinkel unterwegs. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand geriet er am Eingang einer langgezogenen Rechtskurve auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr.

Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger Wermelskirchener zusammen mit seiner Frau in die Gegenrichtung. Der Mercedes-Fahrer sah keine Möglichkeit, einen Frontalzusammenstoss durch ein Bremsmanöver zu vermeiden. Daher wich er nach links aus. Genau in diesem Moment lenkte auch der Motorradfahrer zurück auf seinen Fahrstreifen und die BMW krachte in den Mercedes.

Der Bergisch Gladbacher wurde zunächst an der Unfallstelle versorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus. Die Eheleute aus Wermelskirchen wollten selbstständig zum Arzt gehen.

Sowohl die BMW als auch der Mercedes waren nach dem Unfall wirtschaftliche Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 25.000 Euro geschätzt. (rb) Anlagen: -3- Fotos

